청소연구소, '선물하기' 서비스 출시

지난해 연휴 기간 전후 평소 대비 일 예약 건수 최대 250% 증가…25% 선물 예약

[아시아경제 김철현 기자] 홈클리닝 서비스 '청소연구소'를 운영하는 생활연구소(대표 연현주)는 집청소 서비스를 선물할 수 있는 '선물하기' 기능을 새롭게 선보인다고 30일 밝혔다.

이번에 출시한 선물하기는 앱에서 포인트 교환권 금액과 수량을 선택해 받는 사람의 이름과 연락처를 입력 후 감사 카드와 함께 보낼 수 있는 서비스다. 청소연구소는 선물하기 서비스 출시를 기념해 5월 말까지 선물하기 이용 고객에게 1회 한정으로 1만원 할인 쿠폰을 제공할 예정이다.

지난해 청소연구소는 명절 연휴 기간 전후로 평소 대비 일 예약 건 수가 32%부터 최대 250% 증가했으며 이 중 약 25%가 가족이나 지인들에게 선물로 서비스를 예약한 것으로 파악됐다. 또한 평소 선물로 이용하는 고객의 경우 부모님이나 가족에게 전달하거나 주변 임산부 선물이나 집들이 선물로도 많이 활용 하고 있는 것으로 나타났다.

연현주 생활연구소 대표는 "비대면으로 청소연구소를 이용하는 고객도 지난해에 비해 80% 이상 늘고 있는 추세로 서비스 신뢰도가 매우 높다"며 "서비스 고도화에도 집중해 더 나은 고객 경험을 제공하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

