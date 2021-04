수산단체, 후쿠시마 원전 오염수 해양방출 규탄

[세종=아시아경제 권해영 기자] 한국수산산업총연합회, 한국수산업경영인중앙연합회, 한국여성어업인연합회 등 수산단체들은 30일 '후쿠시마 원전 오염수 해양방출 규탄대회'를 개최했다.

부산, 속초 등 전국 9개 권역에서 동시에 개최된 이번 규탄대회에는 어업인 1000여명과 500여척의 어선이 참여했다. 코로나19 방역수칙에 따라 100명 미만의 인원으로 진행됐지만 수산산업인들은 한 목소리로 일본의 일방적인 원전 오염수 방출을 규탄했다.

앞서 일본 정부는 지난달 각료회의를 통해 2011년 후쿠시마 원전사고로 발생한 오염수 125만t을 바다에 방출하기로 결정했다. 수산업인들은 수산업의 존립을 위협하는 중대한 침해로 인식하고 있다.

이들 수산단체는 "일본 원전 오염수의 국내 유입 여부에 관계없이 수산물 소비 급감, 어촌관광 기피 등으로 수산업계의 피해가 향후 20~30년간 눈덩이처럼 불어날 것"이라며 "수산 산업인들은 일본 정부의 결정을 강하게 규탄하며 주변국과 충분한 협의 없이 일방적으로 이뤄진 해양방출 결정을 즉각 철회하라"고 요구했다.

또한 일본 정부가 투명한 정보공개와 과학적 검증을 거부하고 있어 국민들의 방사능 불안이 더욱 가속화되고 있다며 객관적 영향분석과 안전성 확인을 위한 절차적 요구를 준수하라고 주장했다.

우리 정부에 대해서도 ▲철저한 방사능 모니터링 ▲원산지 표시 단속 강화 ▲수산업 보호대책 마련을 촉구했다.

임준택 수협중앙회장은 "일본이 원전오염수 해양방출을 포기하지 않는다면 수산물 소비는 다시 회복될 수 없다"며 "수협을 중심으로 수산 산업인들은 원산지 표시 강화, 철저한 방사능 검사 등 수산물 안전관리를 통해 국민이 우리 수산물을 안심하고 먹을 수 있도록 하겠다"고 강조했다.

