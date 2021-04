美 국무부, 자국민에 "인도 떠나라"

[아시아경제 조현의 기자] 인도의 코로나19 거센 확산세가 이어지자 미국 국무부가 인도에 체류하는 미국인들에게 인도를 떠나라고 권유했다. 주요 국가가 인도발 입국 금지를 결정한 가운데 미국을 시작으로 코로나19 엑소더스가 이어질지 주목된다.

정치 전문매체 더힐은 29일(현지시간) 국무부가 이날 인도에서 근무 중인 정부 직원 가족에 대한 자진 출국을 승인했다고 보도했다. 국무부는 "코로나19 상황과 인도에서 항공편이 줄어드는 상황을 고려한 것"이라고 설명했다.

국무부는 뉴델리 주재 미 대사관과 영사관 직원에 대한 출국 허가 여부도 검토 중이다. 출국 허가 여부는 30일 이내에 나올 것이라고 더힐은 전했다.

미 국무부가 최근 인도 여행을 금지하는 여행경보 4단계를 발령한 가운데 주인도 미국 대사관도 이날 인도 내 의료 서비스 이용에 대한 경고를 발령하고 체류 중인 미국인에게 귀국행 항공편을 이용하라고 촉구했다.

대사관은 "코로나19의 확산으로 의료 서비스 이용이 극도로 제한돼 있다"며 "인도를 떠나려는 미국인은 지금 이용 가능한 상업 교통수단을 이용해야 한다. 미국행 직항편이 매일 있고 파리와 프랑크푸르트에서 환승하는 추가 항공편도 있다"고 했다.

인도는 전날 신규 확진자 수가 38만명을 기록하는 등 확산세가 그치지 않고 있다. 8일 연속으로 30만명을 넘어선 것이다. 병상과 의료용 산소 부족 등으로 하루 사망자도 3000명 이상에 달한다.

한국은 인도에 체류하는 자국민들에 대한 출국 권고 여부를 고려 중이다. 외교부 당국자는 "현지 동향을 예의 주시하고 있으며, 아직 정해진 것은 없다"고 말했다.

현재 인도에 대한 외교부의 여행경보는 2단계(여행자제) 이상 3단계(철수권고) 이하에 준하는 상황이다.

한편 미국은 이날 인도에 1억달러(약 1100억원) 규모의 코로나19 지원 물품을 보내기 시작했다. 의료용 산소통, 마스크, 신속 검사 키트, 백신 원료, 치료제 등이 포함된다. 네드 프라이스 국무부 대변인은 브리핑에서 "미국 정부 수송기가 오늘 밤 인도에 도착하기 시작할 것이고 다음 주까지 계속될 것"이라고 밝혔다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr