신보, 채무자 재기지원 돕는 '특별 캠페인' 실시

[아시아경제 송승섭 기자]신용보증기금이 다음달 3일부터 ‘채무자 재기지원 강화 특별 캠페인’을 실시한다.

이에 신보는 모든 상각 채권을 원금감면 대상으로 운용하고 5년 경과 상각 채권은 상환능력에 따라 적용하는 채무감면율을 확대한다. 신용관리정보 조기해제를 위해 상환금액 요건도 대폭 완화할 방침이다. 이를 통해 채무자 상환 부담을 완화하고 조기 변제를 통한 신용회복을 유도할 계획이다.

이번 캠페인은 전년보다 두달 빠르게 실시된다. 코로나19 장기화와 사업실패로 과도한 빚에 시달리는 채무자의 재기 지원을 위해서라는 설명이다. 캠페인 기한은 6월 30일까지다.

신보 관계자는 “이번 캠페인으로 3만명 이상의 채무자가 채무감면 우대를 받을 것으로 예상한다”며 “앞으로도 신속한 신용회복과 실질적인 경제적 재기를 지원하고 금융취약계층에 대한 포용적 금융을 확대해 나가겠다”고 강조했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr