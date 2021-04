[아시아경제 송승섭 기자]신협사회공헌재단은 가정의 달을 맞아 취약계층 노인 1600명에 ‘효(孝)어부바박스’를 전달한다고 30일 밝혔다.

전일 대천 한화리조트에서 열린 효 어부바 박스 전달식에는 김윤식 신협사회공헌재단 이사장, 김복수 신협대전지역협의회장, 최정만 신협충남지역협의회장 등이 참석했다.

어부바박스는 식료품과 마스크, 손 세정제로 꾸려진 상자로 전국 53개 지역 신협을 통해 전달된다. 2017년부터 재단은 총 4만5000개 상자를 전달했다.

김 이사장은 “이번 어버이날도 신협 효어부바박스와 함께 따뜻한 시간 보내길 바란다”고 전했다.

