산업부, 대형마트 방역 점검

[세종=아시아경제 권해영 기자] 박진규 산업통상자원부 차관은 30일 유통 현장을 방문해 코로나19 상황에 따른 업계의 방역관리 상황을 점검하고 현장의견을 청취했다.

박 차관은 이날 오전 롯데마트 중계점을 방문해 방역관리 상황을 점검하고, 봄철 나들이객 유동인구가 늘어나는 만큼 업계가 각별히 경각심을 가져줄 것을 촉구했다.

박 차관은 "봄철 나들이객 등 유동인구가 늘어나고 장기간 지속된 방역조치로 국민들의 피로가 높아진 상황에서 코로나19 방역관리가 더욱 어렵고 힘들어 지고 있다"며 "소비자의 접점에 있고 국민 생활현장과 직결되어 있는 유통업계가 각별히 경각심을 가지고 안전관리에 세심한 배려를 기울여 달라"고 말했다.

지난 26일부터 내달 2일까지 특별 방역관리 주간인 만큼 자체 방역관리 점검 강화 및 방역수칙 준수·이행도 당부했다.

롯데마트 측은 출입자 발열체크 등 방역수칙 준수는 물론, 공용시설 소독 횟수 증가, 전문방역업체 추가 소독 등 강화된 자체 방역대책을 추진하고 있다고 설명했다.

한편 산업부는 특별 방역관리 주간 중 그동안 지속적으로 시행중인 주 3회 민관 합동점검과 함께 좀 더 강화된 현장점검을 추진한다. 실·국장을 포함한 일 3회 점검, 유통업계와의 방역 간담회를 수시로 실시할 예정이다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr