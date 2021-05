[신간안내] '최강의 조직' 外

◆최강의 조직= 세계적 베스트셀러 '하드씽'의 저자이자 실리콘밸리의 대표적인 투자자인 벤 호로위츠의 조직관리론. 성공하는 조직은 무엇이 다른가. 그는 여기에 '문화'라는 대답을 내놓는다. "갱단 보스도 조직문화를 지키는 데 앞장선다."(벤 호로위츠 지음/김정혜 옮김/한국경제신문)

◆열쇠 구멍으로 엿보는 소년= 호주 작가 스티븐 자일스의 장편소설. 부모없이 가정부와 단둘이 남은 아홉살 소년 새뮤얼이 집 안의 비밀을 찾는 과정을 긴장감 있게 그렸다. 수상한 가정부의 통제에서 벗어나 열쇠 구멍 속에서 진실과 마주하라!.(스티븐 자일스 지음/이지연 옮김/민음사)

◆사장님도 모르는 회사의 숨은 돈= 중소기업 오너를 위한 절세플랜. 왠지 모르게 회삿돈이 줄줄 새는 것만 같을 때. 노무관리와 정관변경, 비상장주식 가치평가 등으로 절세하는 꿀팁을 알려준다. 법인전환으로 이익을 내거나 정책자금 조달로 매출을 늘리는 법은 덤이다.(송현채 지음/라온북)

최동현 기자 nell@asiae.co.kr