S&P, 韓국가신용등급 AA 안정적 '유지'…北·공기업 채무 리스크(종합)

S&P, 韓 국가신용등급 'AA' 유지

"앞으로 3~5년간 상대적으로 높은 성장률 예상"

[아시아경제 장세희 기자]국제신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)가 한국의 장기 국가신용등급을 'AA'로 유지하기로 했다. S&P는 향후 3~5년간 상대적으로 높은 성장률을 기록할 것으로 내다봤다. 다만 북한 변수와 공기업 채무 리스크는 재정건전성에 대한 위협 요인이 될 수 있다고 밝혔다.

S&P는 28일 한국의 장기 국가신용등급을 종전 등급인 'AA'로 유지하기로 했다. 등급 전망도 기존과 같은 '안정적'으로 부여했다. 단기 국가신용등급 역시 기존의 'A-1+'을 유지했다. S&P는 2016년 8월 한국의 국가신용등급을 'AA-'에서 'AA'로 한 단계 상향 조정한 이후 이를 유지해오고 있다.

S&P에 따르면 한국은 다른 고소득국에 비해 코로나19에 따른 경제 피해가 작았고, 앞으로도 3~5년간 상대적으로 높은 성장률이 예상된다.

올해 한국의 경제 성장률로는 3.6%를 전망했다. 내년 성장률은 3.1%, 내후년인 2023년은 2.5%로 내다봤다.

이에 따라 1인당 국내총생산(GDP)도 2024년 4만2400달러로 증가할 전망이다. 재정지원 등에 힘입어 내수침체가 제한적이었고, 적극적 투자에 따른 ㅔ조업 분야 호조도 기여했다고 평가했다.

코로나19 영향으로 2022년까지는 일반정부 재정적자가 지속되겠지만, 경제회복에 따라 2023년에는 흑자로 전환할 것이라는 전망이다.

다만 북한 리스크와 통일 비용은 재정 건전성에 대한 중요 위협 요인이며, 공기업 채무도 재정포지션을 제약하는 요인이다.

또 물가 안정 목표제의 성공적인 운영, 중앙은행 독립성을 기반으로 한 통화정책이 경제 안정에 기여하고 있다고 밝혔다. S&P는 높은 수준의 가계뿌채는 통화정책 제약요인이지만, 주택 담보대출에 대한 '고정금리-분할상환' 전환 노력으로 리스크를 완화하고 있다고 평가했다.

정부는 "S&P의 신용등급 유지 결정은 코로나19 이후 글로벌 경제의 어려움 속에서 우리 경제에 대한 대외 신뢰를 재확인했다"며 "코로나19 이후 최근까지 113개국의 국가신용등급 또는 전망이 하락한 가운데, 기존 등급 유지는 큰 의미가 있다"고 밝혔다. 그러면서 "S&P 측과 우리 경제동향과 주요 현안에 대한 소통 강화를 통해 대외신인도 제고에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr