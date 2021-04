[아시아경제 이정윤 기자] 서울 송파경찰서는 송파농협과 보이스피싱 근절을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 28일 밝혔다.

이번 업무협약을 통해 두 기관은 전화금융사기 범죄예방과 범인검거 등을 위한 협력체계를 구축하고 홍보와 캠페인 활동을 공동 추진한다. 또 은행창구 업무 시 고액인출·의심거래 등 특이동향을 발견하면 신속한 112신고와 관할 지구대의 즉응태세 유지를 통한 협업도 진행한다. 이 외에도 기타 상호 교류 협력이 가능한 분야를 발굴하는 등 적극 노력하기로 했다.

김소년 송파경찰서장은 "금융기관과의 협업은 전화금융사기 범죄예방의 가장 중요한 요소 중 하나이기에 이번 업무협약을 바탕으로 송파구민, 나아가 국민의 소중한 재산을 지키는 계기가 되었으면 한다"고 말했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr