딜로이트 "작년 500대 아·태 테크기업 매출 551% 급증"

[아시아경제 박지환 기자] 지난해 아시아·태평양 지역 500대 기업의 매출 증가율은 코로나19 유행에도 불구하고 평균 551%에 이르는 것으로 조사됐다.

28일 한국 딜로이트 그룹은 딜로이트 글로벌이 선정하는 '2020 아시아 퍼시픽 테크놀로지 패스트 500'(테크놀로지 패스트 500)을 발표했다.

테크놀로지 패스트 500은 아태지역에서 가장 저명한 테크놀로지 어워드로 하드웨어, 소프트웨어, 통신, 미디어, 생명과학, 친환경에너지 산업 분야에서 혁신적인 기술과 기업가 정신으로 고속성장을 이룬 500대 기업을 뜻한다.

올해 상위 500위에 선정된 기업들의 평균 매출 성장률은 551%로 나타났다. 2018년 사상 최고치(987%)를 기록한데 이어 2019년엔 717%, 2020년에는 코로나19 팬데믹의 영향으로 성장폭이 소폭 감소했다.

지난해 상위 10대 기업 가운데 5곳이 중국기업들이 차지했다. 소프트웨어 부문에서 뚜렷한 존재감을 드러냈다. 중국 스타트업 '터쓰롄'(特斯?, TERMINUS)은 매출 증가율이 1만7915%에 달해 6년 연속 1위를 차지했다. 터쓰롄은 지역사회 서비스, 공공재, 전력 관련 'AIoT'(지능형 사물인터넷) 솔루션을 제공하고 있다.

500대 기업 중 생명과학 분야 기업 수는 전년 대비 9% 증가했다. 한국 생명 과학 분야 기업 20곳도 상위 500위에 포함됐다. 이 중 '에이비엘바이오'가 상위 10위권 내 유일하게 이름을 올렸다. 8위에 오른 에이비엘바이오는 이중항체 분야에서 글로벌 선도기업으로 손꼽힌다.

손재호 한국 딜로이트 그룹 첨단기술 및 미디어, 통신산업부문 파트너는 "1년 이상 지속된 코로나19 팬데믹 상황에서도 고속 성장을 기록한 기업들의 공통 특징은 핵심 경쟁력 보유"라며 "이번 테크놀로지 패스트500 기업 발표가 여타 많은 기업들이 핵심 경쟁력을 분석하고 제고할 수 있는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

