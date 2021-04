[아시아경제 유현석 기자] 2차전지 장비 제작 전문 업체인 하나기술 하나기술 299030 | 코스닥 증권정보 현재가 71,400 전일대비 1,400 등락률 -1.92% 거래량 351,101 전일가 72,800 2021.04.28 14:50 장중(20분지연) 관련기사 하나기술, 디스플레이글라스 가공 기술 관련 특허 2건 취득하나기술, UTG 가공기술 특허 2건 취득[특징주]하나기술, LG-SK 배터리 분쟁 합의 수혜 기대감에 ‘강세’ close 은 28일 단일판매 공급계약체결 공시를 통해 110억원 규모의 각형전지 조립·화성 공정 장비 수주계약을 체결하였다고 밝혔다.

이번 계약금액은 2020년 매출액인 880억원 대비 12.6%에 해당하는 금액이다. 조립·화성 공정 장비의 계약기간은 전날부터 내년 4월29일까지다. 미국 배터리 제조사에 납품될 예정이다. 계약 상대방은 밝히지 않았다.

회사 관계자는 “지난해 코로나19로 인한 인력 및 물류의 이동 제한으로 인해 글로벌 고객사의 투자가 지연 됐다"면서도 "오늘 발표한 수주 공시를 시작으로 올해는 전반적인 국내 장비 시장의 회복과 함께 유럽, 미국 등 에서의 추가 수주를 통한 회사의 고성장이 기대된다”고 밝혔다.

