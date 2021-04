신세계TV쇼핑, 디지털 스튜디오 2.0 오픈…100% 디지털화

[아시아경제 임춘한 기자] 신세계TV쇼핑은 오는 5월부터 업계 최고 사양의 초대형 벽면 스크린과 바닥 LED, 사이니지 테이블, 투명 스크린 등을 설치해 현실감을 높인 영상미와 정보전달력을 강화한 방송 스튜디오를 오픈한다고 28일 밝혔다.

이번에 선보이는 디지털 스튜디오 2.0의 가장 큰 특징은 중앙 NVR존(Near VR)의 구축이다. 지난해 4월 설치한 업계 최대 규모의 디지털 월과 이어지는 무대 플로어를 LED 스크린으로 교체해 입체감 있는 화면을 구현할 수 있게 됐다. VR과 유사하게 현실감 있는 입체 화면을 연출하지만 제작비용은 실제 VR을 사용해 촬영하는 것보다 80% 정도 낮다.

또한 쇼핑호스트의 핸드POP을 대신해 투명 스크린과 사이니지 테이블을 설치해 정보전달력을 강화했다. 보통 상품정보를 직관적으로 전달하기 위해 쇼핑호스트가 POP 형태의 패널을 넘기며 설명하는 것이 일반적인데 이는 가독성은 좋지만 방송 중 몰입도를 떨어뜨리는 원인이 되기도 한다.

방송 제작 환경 역시 효율적으로 변모했다. 매 방송마다 세트를 설치하고 해제하는 번거로움이 없이 스크린 영상으로 무대 배경을 교체함으로써 연간 40% 이상의 무대 제작비 절감 효과를 얻게 됐으며, 방송준비 시간 역시 평균 15분 정도로 줄어들 것으로 전망된다. 방송 설치물의 산업 폐기 횟수는 기존 연 4회에서 연 1회로 줄어듦에 따라 환경보호 효과도 거둘 수 있게 됐다.

신세계TV쇼핑 관계자는 “디지털 스튜디오 2.0을 통해 업계에서 볼 수 없던 차별화된 영상미로 고객의 아이캐칭을 유도하고 몰입감 높은 방송쇼핑 경험을 선사할 수 있게 됐다”며 “상품 판매력 강화, 시간과 비용운영의 효율성까지 거둘 것으로 기대한다”고 말했다.

