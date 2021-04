정부, 국제사회 일본 오염수 방류 반대 외교전 지속

[아시아경제 유인호 기자] 정부가 국제사회에서 일본의 후쿠시마 원전 오염수 방류 결정에 대한 반대 여론을 조성하기 위한 외교전을 지속하고 있다.

정의용 장관은 27일 예베 코포드 덴마크 외교장관과 통화하고 올해 한·덴마크 전략적 동반자 관계 10주년을 맞아 협력을 더욱 증진하기로 했다고 외교부가 밝혔다.

정 장관은 일본의 후쿠시마 원전 오염수 해양 방류 결정에 대해 우려를 표하며 관심과 협조를 요청했으며, 코포드 장관은 해양 환경 문제에 대한 투명성과 책임감, 국제적 노력의 중요성을 강조했다.

최종문 외교부 2차관도 이날 화상으로 진행된 제77차 유엔 아시아태평양 경제사회위원회(UNESCAP) 총회에서 오염수 문제를 제기했다.

UNESCAP은 유엔 경제사회이사회(ECOSOC) 산하 5개 지역위원회 중 하나로 아태 지역 53개 정회원국과 9개 준회원국이 참여한다.

최 차관은 일본의 원전 오염수 방출 결정이 아태 지역 해양 환경에 중대한 피해를 야기할 수 있음을 지적했다.

최 차관은 방류 조치와 관련해 주변국에 대한 충분한 과학적 근거 제시와 사전 협의, 정보 공유가 필요하고, 국제원자력기구(IAEA) 검증에 이해당사국들의 전문가 참여를 보장해야 한다고 강조했다.

