[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 27일 오후 1시30분 구청장실에서 진행한 전한 강강술래 후원물품 전달식에 참석했다.

㈜전한은 5월 가정의 달을 맞아 어려움을 겪는 간편식세트 어르신용(소불고기, 곤드레밥, 한우된장찌개) 300개와 아동용(돼지양념구이, 김치볶음밥, 소고기무국) 300개 등 총 600개를 전달했다.

기부물품은 노원교육복지재단을 통해 노원노인복지관 및 아이휴센터에 전달할 예정이다.

이날 행사는 오승록 노원구청장을 비롯 노상환 전한 대표, 오수환 강강술래상계점장, 김근 노원교육복지재단이사장 등이 참석한 가운데 후원물품전달, 기념사진 촬영 순으로 진행됐다.

오승록 구청장은 “매년 어려운 이웃들을 잊지 않고 지속적으로 기부해 주셔서 감사하다”며 “전해주신 물품은 감사함을 담아 꼭 필요한 곳에 쓰겠다”며 고마움을 전했다.

