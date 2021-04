거창군 지역 자율방재단 코로나19 ‘특별 방역주간’ 캠페인

자율참여로 코로나19 증가세 반전 도모



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군 지역 자율방재단과 단원들은 27일 로터리에서 지역주민을 대상으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) ‘특별 방역주간’ 캠페인을 펼쳤다.

이번 캠페인은 새로운 거리두기 단계조정 전에 26일부터 오는 5월 2일까지 ‘특별 방역주간’으로 지정하고, 증가세 반전을 도모하기 위함이다.

주요 내용으로는 군민이 1주일 동안 급하지 않은 모임과 행사, 회식, 이동 등을 자제하고 마스크 착용 등 적극적인 기본방역 수칙 준수이다.

구인모 거창군수는 “특별 방역관리 주간에 군민들과 더불어 전 공무원이 솔선해 코로나19 확산 방지를 위해 행정력을 집중하겠다”고 전했다.

군 자율방재단은 20개 단체 436명의 자율방재 단원이 활동하고 있으며, 재난위험 지역 사전예찰과 사후 복고활동, 캠페인 등에 앞장서 참여하는 모범 단체로 평가받고 있다.

또한 자율방재단은 재난의 대형화에 따라 정부 역량이 미치지 못하는 부분에 민간역할 분담과 재난 분야에 민간의 역량을 강화하기 위해 지역 상황에 밝은 지역주민 민간단체 등과 공동협력체계를 구성해 역할을 담당하는 선진형 방재시스템이라 할 수 있다.

