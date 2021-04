두산밥캣, 1분기 영업이익 1713억원…"10년 내 최대 실적"(종합)

[아시아경제 정현진 기자] 두산밥캣 두산밥캣 241560 | 코스피 증권정보 현재가 49,150 전일대비 2,300 등락률 +4.91% 거래량 640,710 전일가 46,850 2021.04.27 15:30 장마감 관련기사 두산밥캣, 1분기 영업이익 1713억원…전년대비 97.3%↑[클릭 e종목] "중국 호조, 밥캣 선방에 두산인프라코어 1Q 실적 전망 '맑음"두산밥캣, 콤팩트 휠로더로 'iF 디자인 어워드' 본상 수상 close 이 경기 회복에 따른 수요 증가로 인해 10년 내 최대 분기 실적을 달성했다.

두산밥캣 241560 | 코스피 증권정보 현재가 49,150 전일대비 2,300 등락률 +4.91% 거래량 640,710 전일가 46,850 2021.04.27 15:30 장마감

두산밥캣은 27일 전자공시를 통해 올해 1분기 매출이 10억9900만달러, 영업이익은 1억5400만달러를 기록했다고 밝혔다. 이는 2012년 이후 10년 내 최대 분기 실적이다.

매출액은 경기 회복에 따른 수요 증가로 지난해 1분기에 비해 23.3% 증가했다. 영업이익은 판매량 증가와 제품의 믹스 개선, 프로모션 비용 감소 등으로 전년동기 대비 111% 늘었고, 영업이익률은 14%를 기록했다. 순이익은 전년대비 268.8% 늘어난 1억400만달러였다.

원화 기준으로는 매출액과 영업이익이 각각 1조2248억원, 1713억원으로 전년동기대비 15.1%, 97.3% 증가했다.

두산밥캣은 1분기 중 지역별로 고르게 성장하는 모습을 보였다. 북미 지역은 조 바이든 행정부 출범 이후 쏟아지는 경기부양책과 저금리 기조로 인한 수요 증가로 콤팩트 로더, 미니 굴착기 등 핵심 제품과 농업·조경용 장비(GME) 판매가 모두 증가해 매출이 전년대비 26% 증가했다.

유럽 및 중동·아프리카(EMEA) 지역은 시장 회복이 지연되는 상황에서도 주요 제품인 미니 굴착기가 판매 호조를 보이며 매출이 전년동기대비 9.4% 늘었다. 1분기 미니 굴착기 시장 점유율은 지난해 말 대비 0.7%포인트 증가한 9.3%를 기록, 2017년 이후 상승세를 유지했다. 아시아, 남미, 오세아니아 등 신흥시장 매출은 오세아니아와 중국을 중심으로 대부분의 국가에서 수요가 증가하면서 전년동기대비 42.5% 증가했다.

두산밥캣 관계자는 "미국 시장에서 건설 관련 장비 수요가 증가하고 농업과 조경 장비 수요도 꾸준할 것으로 전망돼 남은 분기도 영업 실적 호조를 이어갈 것으로 예상된다"면서 "최근 발표한 ㈜두산 지게차 사업부 인수가 완료되면 외형 성장에도 한층 가속도가 붙을 것"이라고 말했다.

