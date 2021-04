이기숙 신라대 명예교수, 한국여성인권진흥원 이사장 임명

신라대 교수·여성인권지원센터 살림 이사장 등 역임

[아시아경제 한진주 기자] 이기숙 신라대학교 명예교수가 한국여성인권진흥원 이사장에 임명됐다.

이 신임 이사장은 신라대학교 여성학·가족노인복지학과 교수와 여성인권지원센터 '살림' 이사장 등을 역임했다. 약 40년간 지역 여성의 성장에 앞장선 교육자이자 여성운동가로 평가받고 있다.

신임 이사장은 임원추천위원회의 추천을 거쳐 16일자로 여성가족부장관이 임명했다. 임기는 2023년 4월15일까지다.

이 신임 이사장은 "성폭력과 가정폭력, 성매매, 디지털 성폭력 방지와 일본군 ‘위안부’ 문제 해결은 한국여성인권진흥원의 중요한 책무"라며 "현장의 어려움과 노고가 많고, 진흥원에 대한 기대가 크므로 무거운 책임감을 갖고 임할 것"이라고 말했다.

한국여성인권진흥원은 양성평등기본법 제46조의2에 의해 설립된 여성가족부 산하 공공기관으로, 여성폭력피해예방과 피해자 지원 등을 전문적이고 체계적으로 수행하기 위해 2019년 12월 특수법인으로 설립됐다.

