롯데쇼핑, 여성 꿈·행복 위한 '리조이스' 캠페인…"심리상담소 2·3호점도"

[아시아경제 김유리 기자] 롯데쇼핑이 ‘여성의 행복’을 위해 나섰다. 롯데쇼핑은 올해 롯데쇼핑의 대표 사회공헌 캠페인 ‘리조이스(Rejoice)’의 테마를 여성의 꿈과 도전을 응원하는 ‘빛나는 당신을 위해’로 정하고, 다양한 활동을 펼치고 있다고 28일 밝혔다.

'리조이스'는 2017년부터 롯데백화점이 진행하고 있는 사회공헌 캠페인이다. 고객과 임직원의 70%가 여성이라는 점을 감안해 시작됐다. 올해 롯데쇼핑은 기존 백화점 사업부에서만 진행하던 캠페인을 마트, 슈퍼 등 쇼핑 전 사업부로 확대했다. 우울증 인식 개선에 한정됐던 테마 역시 모든 여성의 꿈과 도전을 응원하는 내용으로 확대했다.

롯데쇼핑은 캠페인을 알리기 위해 싱어송라이터 적재, 권진아, 이진아와 함께 '빛나는 당신을 위해' 음원을 제작했다. 이진아가 작사, 작곡에 참여하고 보컬은 적재와 권진아가 함께했다. 롯데쇼핑 '롯쇼라이브(롯쇼LIVE)' 유튜브 채널에 메이킹 영상과 함께 노래가 공개됐으며 국내외 주요 음원 사이트를 통해서도 들을 수 있다. 음원 수익의 일부는 어려운 이웃을 돕기 위한 기부금으로 사용될 예정이다. 웹드라마 '며느라기'의 수신지 작가와 협업해 '리조이스 에코백'도 특별 제작했다. 에코백은 수신지 작가가 디자인에 참여해 다양한 삶을 살아가는 여성들을 응원한다는 메시지를 담았다.

여성들이 롤모델로 꼽는 명사를 선정해 직원 대상 강연도 연다. 첫 번째 강연은 범죄심리전문가 이수정 교수가, 두 번째 강연은 크리에이티브 디렉터 최인아 대표가 진행했다. 롯데쇼핑은 강연 이후 더 많은 사람들이 보고 공감할 수 있도록 영상을 콘텐츠로 제작해 유튜브에 업로드 하고 있다.

기존 테마였던 우울증 인식 개선고 관련한 프로그램도 지속 운영한다. 이달 말 롯데마트 잠실점에 심리상담소 '리조이스' 2호점을 오픈하고 올 상반기 내로 3호점도 오픈할 계획이다. 심리상담소에서는 직원 및 고객들의 심리 상담을 진행하고, 수익금은 취약계층 여성을 위한 사업기금으로 전액 기부된다. 향후 전국 종합사회복지관, 저소득 취약계층 300명을 대상으로 심리상담 및 교육을 제공하는 리조이스 마음돌봄 프로그램도 운영할 예정이다.

