[아시아경제 이관주 기자] 투기 의혹이 불거진 경북 구미시의원 2명에 대해 경찰이 강제수사에 착수했다.

경북경찰청 부동산투기 특별수사대는 27일 구미시의원 A씨와 B씨 등 2명의 주거지와 의회 사무실 등에 대한 압수수색에 나섰다.

이들은 지난해 구미시에서 추진하는 개발사업 대상지 인근 땅을 매입한 의혹을 받고 있는 것으로 전해졌다.

경찰은 압수물 분석을 통해 확보한 휴대전화, 부동산 관련 자료 등을 분석하는 등 수사에 속도를 낼 방침이다.

