아이스팩 60%가 물·전분 이용…환경부 "친환경제품 전환 가속화 추진할 것"

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 온라인 식품 배송시 사용된 아이스팩의 60%가 물·전분 등으로 만든 친환경제품인 것으로 나타났다. 여전히 나머지 40%는 고흡수성수지(SAP) 아이스팩을 사용하고 있는 셈이다. 이에 환경부는 정보제공과 폐기물부담금부과 등을 통해 친환경 아이스팩의 사용 가속화를 추진하기로 했다.

환경부는 한국소비자원과 함께 올해 3월부터 두 달간 온라인 식품 배송에 사용된 아이스팩 사용실태를 조한 결과를 27일 이 같이 발표했다.

32개 사업자로부터 구입한 총 64개 제품에 동봉된 아이스팩 57개 중 고흡수성수지 냉매는 22개(38.6%), 물, 전분, 소금 등 친환경 냉매는 35개(61.4%)였다.

고흡수성수지는 다량의 물을 흡수할 수 있는 플라스틱으로 기저귀 등에 사용되는데 물과 함께 냉매로 사용 시 얼음에 비해 냉기가 오래 지속된다. 하지만 자연분해가 되지 않고 재활용도 어려워, 매립되거나 하수로 배출될 경우 직접적으로 환경오염을 일으킬 수 있다.

최근에는 아이스팩에 고흡수성수지 대신 물 또는 물과 전분·소금을 배합한 친환경 냉매를 사용하는 사례가 늘어나고 있다. 환경부가 2020년에 아이스팩 제조사를 대상으로 조사한 결과에 따르면, 2019년 대비 2020년 친환경 아이스팩 생산량은 2.24배(22%포인트)로 증가했다. 실제 이번 조사에서 아이스팩 냉매 종류별 사용량과 친환경 냉매 아이스팩으로의 전환 계획을 전화 면접 방식으로 물어본 결과 응답한 17개 사업자 중 12개 사업자(37.5%)는 내부방침에 따라 친환경 아이스팩만을 사용하거나, 올해 내로 전환을 완료할 계획인 것으로 나타났다.

환경부는 친환경 아이스팩 사용에 자발적으로 참여하는 기업이 적은 이유에 대해 온라인 유통사에 입점한 개별 판매자의 아이스팩 종류를 유통사가 통제하기 어렵고, 친환경 아이스팩으로 교체하기 위한 비용 부담이 발생하기 때문인 것으로 보고 있다. 지난해 1월 환경부가 실시한 '아이스팩 유통 현황 파악 및 최적처리방안 검토를 위한 연구'에 따르면 친환경 아이스팩으로 교체시 평균적으로 1개당 37.9원의 추가 비용이 발생한다.

이에 환경부는 기업의 친환경 아이스팩 사용을 유도하기 위해 친환경 아이스팩을 사용하는 유통·판매자 현황을 주기적으로 점검하여 소비자에게 알리고, 고흡수성수지 아이스팩에 적정 수준의 폐기물부담금을 부과하는 등의 정책을 추진할 계획이다.

앞서 환경부는 2020년 8월 고흡수성수지를 냉매로 사용한 아이스팩을 폐기물부담금 부과대상 품목으로 지정하고, 2022년 제조·수입분부터 1㎏당 313원의 부담금을 부과하는 것을 골자로 하는 '자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률' 시행령 개정안을 발표한 바 있다.

