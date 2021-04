[아시아경제 송화정 기자] 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 129,400 전일대비 16,500 등락률 +14.61% 거래량 3,005,726 전일가 112,900 2021.04.27 09:58 장중(20분지연) 관련기사 外人·기관 쌍매도에 코스피 장초반 약보합제넥신, 인도네시아에 코로나19 백신 1000만 도스 공급권덕철 장관 "국산 코로나19 백신 이르면 올해 안에 허가" close 이 인도네이사에 코로나19 백신 후보 물질 공급 소식에 급등세다.

27일 오전 9시45분 기준 제넥신은 전일 대비 1만5800원(13.88%) 오른 12만8700원에 거래됐다.

이날 제넥신은 인도네시아 칼베 파르마와 코로나19 백신 후보 물질인 'GX-19N' 1000만 도스를 공급하기로 합의했다고 밝혔다. 칼베 파르마는 제넥신으로부터 최소 1000만 도스 분량의 DNA 백신을 구매해 인도네시아에 판매하고 백신 매출액의 일정 부분을 제넥신에게 로열티로 지급할 예정이다. 양사는 지난달 인도네시아 식약처(BPOM)에 임상 2/3을 위한 임상시험계획서(IND)를 제출하고 승인을 기다리고 있다. 제넥신은 한국의 생산시설에서 백신을 생산한 후 공급할 계획이다.

