[아시아경제 오현길 기자] 코리안리는 정교한 보험리스크 산출을 위한 보험 내부모형 구축 프로젝트를 시작한다고 27일 밝혔다.

2023년 도입되는 신지급여력제도(K-ICS)는 부채 측정 방식이 '원가' 평가 방식에서 '시가' 평가 방식으로 변경된다. 또 회사별 특성을 반영해 리스크를 측정하는 원칙론적 기준서를 준용, 기본적으로 내부모형을 지향한다.

내부모형이란 시가평가 기준인 '솔벤시Ⅱ(SolvencyⅡ)'를 도입한 유럽 재보험사들이 2000년대 초반부터 경영에 활용하고 있는 것으로, 회사의 리스크량을 사별 특성을 반영해 정교하게 산출하는 것이 특징이다.

코리안리도 이번 보험 내부모형 구축 프로젝트를 내년 1월말 완료해 회사 본연의 리스크량을 산출하고, 이를 활용해 글로벌 시장에서의 경쟁력도 적극 확보한다는 방침이다.

