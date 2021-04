미니, 5월 온라인 한정판 '미니 이즐링턴 에디션' 공개

60대 한정판매…4450만원

[아시아경제 유제훈 기자] 미니(MINI) 코리아는 오는 5월3일 온라인 판매채널인 미니 샵 온라인을 통해 '미니 이즐링턴 에디션'을 선보인다고 27일 밝혔다.

미니 이즐링턴 에디션은 총 60대 한정으로 출시되며, 명칭은 영국 런던 북부에 위치한 이즐링턴 지역에서 따 왔다. 이즐링턴 지역은 최근 스타트업의 성지로 떠오르며 젊은 이미지를 상징한다는게 회사 측 설명이다.

미니 이즐링턴 에디션은 미니 클럽맨 쿠퍼 모델을 기반으로 제작됐으며, 화이트 실버 외장 컬러를 채택했다. 아스펜 화이트 루프와의 조합을 통해 독창적인 정체서을 구현하는 한편, 곳곳에 크롬 라인을 배치해 세련미를 더했다.

실내엔 프리미엄 가죽시트 및 미니 유어스 파이버 알로이 일루미네이티드 인테리어 스타일과 미니 유어스 스티어링 휠 등을 적용했고, 도어실에 에디션 명칭을 새겨 한정판 모델의 개성을 강조했다. 이외 어댑티브 LED 헤드라이트, 드라이빙 어시스턴트, 액티브 크루즈 컨트롤 등 다양한 편의사양도 기본 적용됐다.

미니 이즐링턴 에디션은 몰트 브라운 가죽시트에 18인치 멀티레이 스포크 휠을 장착한 모델과 인디고 블루 가죽시트에 18인치 스타 스포크 휠을 장착한 모델로 각각 30대씩 한정 판매된다. 가격은 부가가치세 포함, 개별소비세 3.5% 적용 기준 4450만원이다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr