문체부, 고령층 독서활동 지원하는 '60+책의 해' 사업 추진

[아시아경제 최동현 기자] 문화체육관광부가 고령인구 증가에 맞는 독서환경 조성과 독서활동을 지원하기 위해 민간단체와 협력해 ‘60+책의 해’ 사업을 추진한다고 27일 밝혔다.

문체부는 2018년 ‘책의 해’를 지정하고 해마다 특정 부문·계층별로 관련 사업을 추진하고 있다. 지난해에는 ‘청소년 책의 해’ 사업을 추진했고 올해는 60대 이상의 고령층을 대상으로 ‘책의 해’ 사업을 펼친다. ‘60+ 책의 해’ 실행을 위해 출판, 독서, 도서관, 서점, 작가 등 관련 민간단체들이 이날 ‘60+ 책의 해' 추진단을 구성했다.

‘60+ 책의 해’는 고령층 독서의 가치와 이점을 알려 독서를 통한 노년기 삶의 만족도를 높이기 위해 마련했다. 2019년 국민독서실태조사에 따르면 2019년 60세 이상 독서율은 32.4%로 전 연령대 중 최저 수준이다. 2017년 48.1%였던 것에 비해 큰 폭의 추락세다. 이와 동시에 60세 이상 응답자의 48.7%가 자신의 독서량에 대해 ‘부족하다’고 인식하고 있어 고령층 대상의 독서문화 진흥이 시급한 상황이다.

특히 코로나19의 장기화로 인해 고령층의 사회 활동이 크게 줄어들면서 고령층의 심리적인 소외감과 우울감이 깊어져 독서를 통한 사회적 치유와 돌봄이 필요한 상황이다. 이에 ‘60+ 책의 해’ 사업은 고령자의 독서 접근성을 높여 독서복지를 강화하고 세대 간 소통을 넓히는 데 초점을 맞췄다.

‘60+ 책의 해’는 고령층의 참여 공모형 사업부터 독서복지 관련 사업, 고령층 독서의 저변을 넓히는 사업 등 다양하게 펼쳐진다. 사업 추진과 관련된 세부적인 사항과 공모사업 일정 등은 누리집에서 순차적으로 확인할 수 있다.

문체부 관계자는 “‘60+ 책의 해’를 통해 고령층 독서에 대한 가치와 중요성을 널리 알려 어르신들이 더욱 쉽게 책을 접할 수 있는 환경을 마련할 수 있길 바란다”며 “사업을 단발성 행사가 아닌 지속사업으로 추진하는 데 적극 노력하겠다”고 강조했다.

