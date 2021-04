DL이앤씨, e편한세상 브랜드 집약한 '드림하우스 갤러리' 오픈

[아시아경제 임온유 기자] DL이앤씨(옛 대림산업)가 업그레이드 된 ‘e편한세상’ 브랜드를 경험할 수 있는 공간 ‘드림하우스 갤러리’를 27일 공개한다.

e편한세상은 지난 20여년간 주거 시장의 최강자로서 시대가 요구하는 이상적인 주거 문화의 기준을 제시해왔다. 갤러리에서는 다양한 주거 형태에서부터 커뮤니티에 이르기까지 집의 모든 가능성을 총망라한 공간 제안 및 확장된 브랜드 경험 콘텐츠가 선보여진다.

기존 주거 공간의 개념을 깨고 무한한 가능성을 담은 20~60평대 일반 주거 타입 외에도 1~2인 가구에 최적화된 새로운 형태의 스튜디오형 주거 타입을 소개하며, 최근의 사회적 이슈 및 변화하는 라이프스타일 트렌드까지 심도 있게 제안한다. 높은 천장고와 개인 정원까지 딩크족 부부만을 위한 완벽한 공간으로 탄생한 복층 스튜디오형 주거 타입은 국내에서는 흔히 볼 수 없었던 주거 형태로 색다름을 자아낸다.

이 외에도 총체적인 브랜드 경험을 전하는 다채로운 전시 콘텐츠들도 마련됐다. 디지털 미디어아트 공간인 ‘드리밍 스테어’와 ‘드리밍 브릿지’를 경험할 수 있다. 그리고 e편한세상의 고도화된 기술력을 소개하는 다면 시뮬레이션 영상 체험존 ‘프리쇼’를 비롯해 다양한 라이프스타일 브랜드와 협업을 선보이는 소셜 공간 ‘드림 라운지’, 브랜드의 감동을 소장하는 ‘드림 스토어’까지 최고의 삶을 경험하는 토탈 라이프스타일 플랫폼을 구현했다. 특히 ‘드림 스토어’에서는 e편한세상이 분야별 전문 역량과 두터운 팬덤을 보유한 소규모, 소상공인 브랜드들과 함께 라이프스타일 아이템을 공동 개발한 착한 컬래버레이션 프로젝트를 소개한다. 컬래버레이션 아이템은 갤러리 운영 기간 동안만 구매 가능한 한정판으로 제작되어 그 의미를 더할 예정이다.

드림하우스 갤러리’ 서울시 용산구 독서당로 29길 5-6에 위치한다. 27일부터 오는 7월31일까지 약 3개월 동안 오전 10시부터 오후 6시까지(매주 월요일 휴관) 운영된다. 사회적 거리두기의 일환으로 100% 온라인 사전 예약제를 통해 소그룹 프라이빗 투어 서비스만 제공한다.

임온유 기자 ioy@asiae.co.kr