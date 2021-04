GM, 한국 사업장에 '다양성위원회' 출범…'다양성·포용성 실천'

[아시아경제 이기민 기자] 제너럴모터스가 글로벌 행동 양식인 '다양성과 포용성'을 적극 실천하기 위해 한국GM과 지엠테크니컬센터코리아를 포함한 한국 사업장에 '다양성위원회 (Diversity Council)'를 공식 출범시켰다고 27일 밝혔다.

카허 카젬 한국GM 사장과 로베르토 럼펠 GM테크니컬센터코리아 사장을 비롯한 한국GM 임직원들은 전날 다양성위원회 출범식을 진행했다.

한국 사업장 내 다양성위원회 출범은 GM이 작년부터 기업의 핵심 행동양식으로 삼은 다양성과 포용성의 기업 행동 양식에 따른 것이라고 한국GM은 설명했다. GM은 인종차별을 포함해 성, 세대, 계층, 문화 등 불합리한 차별의 벽을 허물기 위해 기존 기업 가치였던 다양성에 더해 포용의 가치까지 확대해 글로벌 임직원들의 핵심 행동양식으로 정하고 다양한 활동을 하고 있다.

다양성위원회는 향후 개인의 역량, 잠재력 향상과 더불어 회사 내 다양성과 포용성의 가치 확산을 위해 네트워크, 다양성 컨퍼런스, 사회공헌활동, 개인 능력 개발 세미나 등 적극적인 관련 활동을 펼칠 계획이다.

다양성위원회를 이끄는 윤명옥 한국GM 홍보부문 전무는 "다양성위원회를 중심으로 국내 사업장에도 포용적인 기업문화를 정착시켜 좋은 일터와 존경받는 기업으로 자리매김 할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

김진수 지엠테크니컬센터코리아 전무도 "성별 다양성 뿐 만 아니라 직장 내 구성원들이 가진 다양한 세대, 배경, 경험, 취향, 관점 등을 아우르는 포용성을 갖춰 나가기 위해, 다양성 위원회 발족 원년인 올해에는 '경청을 통한 포용'이라는 테마를 정해, 이에 맞는 행사들을 기획하고 진행할 것"이라고 강조했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr