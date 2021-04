KB국민카드-SPC '맞손'…하반기 '해피포인트 PLCC' 선봬

해피포인트 멤버십 기능 탑재

SPC그룹 주요 브랜드 특화 혜택 담을 예정

[아시아경제 기하영 기자]KB국민카드가 SPC그룹과 손 잡고 외식ㆍ식음료 관련 특화 혜택에 '해피포인트' 멤버십 서비스가 담긴 상업자표시 신용카드(PLCC) '해피포인트 PLCC'를 하반기에 선보인다.

KB국민카드는 서울 종로구 KB국민카드 본사에서 파리바게뜨, 배스킨라빈스 등의 브랜드를 보유한 SPC그룹의 계열사 '섹타나인'과 업무 제휴를 맺었다고 27일 밝혔다.

전일 맺은 제휴에 따라 양 사는 SPC그룹의 다양한 외식ㆍ식음료 브랜드 이용 시 해피포인트 멤버십 서비스는 물론 고객 체감도가 높은 혜택을 제공하는 PLCC를 오는 하반기에 출시하고, 카드 소지 고객을 대상으로 초개인화 마케팅 활동도 진행할 계획이다.

또 양 사가 보유한 카드 결제 데이터 등 금융 데이터와 식음료 매출 데이터, 멤버십 고객 현황 등다양한 빅데이터를 비식별화 조치 후 상호 결합해 기존 사업 효율성 제고와 신사업 공동 발굴 등을 위해 상호 협력할 예정이다.

하반기 출시될 해피포인트 PLCC는 SPC그룹의 멤버십 서비스인 해피포인트 관련 혜택을 바탕으로 빅데이터 분석 결과를 반영해 온라인ㆍ모바일 채널과 SPC그룹의 자체 모바일 결제 애플리케이션(앱)인 '해피오더' 이용 시 추가 또는 강화된 고객 혜택이 제공되는 것이 특징이다.

PLCC와 관련한 마케팅 활동에 있어서도 성별ㆍ연령별ㆍ지역별ㆍ시간대별 이용 특성을 바탕으로 고객들이 필요로 하는 최적의 혜택과 맞춤형 서비스를 실시간으로 알려주고 그에 따른 부가적인 혜택도 누릴 수 있도록 할 예정이다.

KB국민카드 관계자는 "단순히 특정 브랜드에 대한 혜택의 높고 낮음으로 차별화하기 보다는 빅데이터, 브랜드, 인프라, 노하우 등 양 사가 가진 경쟁력과 자산을 효과적으로 융합해 최상의 제휴 관계가 이어질 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr