신한카드, 전 임직원 '님'으로 호칭 통일…"수평적 문화 구축"

마이데이터 출범 D-100일 맞춰 '디지털 조직문화 혁신' 방안 발표

님 호칭 단일화로 수평적 조직문화 구축

[아시아경제 기하영 기자]신한카드가 유연하고 수평적인 조직문화 구축을 위해 모든 사내 호칭을 '님'으로 통일한다. 최고경영장(CEO)를 포함한 임원, 부서장 등 '장(長)'이 붙은 모든 직책명 대신 '님' 호칭으로 단일화 하는 것이다.

신한카드는 마이데이터 출범 D-100일을 기해 디지털과 뉴노멀 시대에 맞는 워킹 패러다임 시프트를 추진하는 '디지털 조직문화 혁신방안'을 발표했다고 27일 밝혔다. '님 호칭' 문화를 전 직책으로 확대하고, 스마트워크플레이스와 자율좌석제 등을 도입하는 것이 골자다.

신한카드는 이를 위해 올해 2월 TFT를 구성해 성과 창출 요소인 일, 사람, 사무환경 중심으로 미래지향적 과제 12개를 수립했다.

변화되는 대표적인 사례가 '님 호칭' 확산이다. 탈직급과 역할, 직무 중심의 조직문화 구축을 위해 '님 호칭' 문화를 현재 팀원에서 CEO 포함 모든 임직원까지 확대한다.

아울러 장소 제약없이 업무 수행이 가능하도록 한 지역거점 오피스인 '스마트워크플레이스'를 현재 부산, 대전, 대구, 제주 4곳에서 향후 수도권 지역 3곳을 추가 운영한다.

스마트워크플레이스는 서울 본사 직원들도 지방에서 일할 수 있는 환경을 조성한 업무공간이다. 보고나 회의는 메신저와 메일, 화상회의로 하고, 필요한 경우에만 본사로 출장을 가면 된다. 특히 올 하반기부터는 조직, 팀 구분없이 하나의 업무공간으로 구성해 부서장을 포함해서 일하는 자리를 자유롭게 선택할 수 있는 '좌율좌석제'도 순차적으로 도입할 예정이다.

신한카드의 디지털 조직문화 혁신방안 추진 배경은 임영진 사장의 ABC 혁신전략과 맞닿아 있다. 임 사장은 신한카드 미래 지향점인 ‘라이프 앤 파이낸스 플랫폼’ 기업으로 도약하기 위해 '기반 역량'(Ability)과 '사업 모델'(Business), '기업 구조'(Company) 관점에서 회사를 리빌딩해 줄 것을 주문했다.

신한카드는 신한금융그룹의 디지털 전략과 연계해 모빌리티와 구독경제 사업 육성 등 본업과 미래사업 확장 관점에서 사업 모델(Business)을 혁신하고, 과감한 지분 투자와 M&A 등 인오거닉(In-Organic) 신성장을 통해 기업구조(Company)를 개선해 나간다는 복안이다.

임영진 신한카드 사장은 "마이데이터 도입으로 본격화되는 디지털 금융시대에 CEO, 임원, 부서장 직책명까지 없앤 것은 스피디하고 애자일한 과업 수행을 지원하고 상호 존중 기반의 수평적 소통을 위한 것"이라며, "ABC 혁신 전략을 통해 일류 조직문화 구축과 더불어 사업 포트폴리오를 다각화하고, 궁극적으로는 고객에게 더 큰 차별된 경험을 제공해 나갈 것"이라고 말했다.

