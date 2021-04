롯데백화점, 전시·체험 이벤트…“쇼핑은 기본, 콘텐츠는 덤”

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데백화점은 5월을 맞아 시티 굿즈, 장 줄리앙 스트릿 갤러리 등 고객들에게 이색적인 재미를 주는 콘텐츠를 준비했다고 27일 밝혔다.

대한민국 여러 도시의 로컬 감성을 담은 시티 굿즈 시리즈 1탄 부산 편은 오는 30일 처음 선보인다. 이번에 출시하는 피크닉 매트는 5월부터 여름 시즌까지 가족 나들이나 캠핑 등의 야외활동 시 활용도가 높은 아이템인 점을 감안해 선정했고 홀로그램 백과 함께 세트로 구성했다.

매트 디자인은 유명 일러스트레이터 미니멀리스트 컬쳐와 협업해 부산의 대표 로컬 스팟 9곳을 실감나는 일러스트로 표현했다. 매트에 그려진 일러스트에는 부산의 대표 로컬 스팟 9곳 각각의 장소에서 들을 수 있는 ASMR을 QR코드로 심었다. 시티 굿즈 부산 편은 롯데백화점 본점, 잠실점 등 전국 31개 점포에서 당일 15만원 이상 구매 시 준비 수량에 한해 선착순 증정한다.

장 줄리앙 스트릿 갤러리는 오는 30일부터 6월까지 본점 1층 정문 앞에서 선보인다. 이 전시는 문이라는 매개체를 통해 각각의 캐릭터들이 한 곳에 모여 퍼레이드 하는 듯한 모습을 연출해 여행이 어려운 시기에 원하는 곳으로 공간 이동을 하는 즐거운 상상을 표현했다. 프랑스 현대 미술 작가인 장 줄리앙의 아트워크 9점을 대형 조형물 형태로 전시해 롯데백화점 본점을 방문한 고객들에게 재미를 선사할 예정이다.

롯데백화점 인천터미널점 롯데갤러리는 다음달 독일의 국민 장난감으로 유명한 플레이모빌을 소재로 한 전시회를 선보인다. 플레이모빌은 7.5cm장난감 시리즈로 다양한 한정판을 출시해 두터운 매니아층을 가지고 있는 독일 피규어 브랜드다.

롯데백화점 관계자는 “가정의 달을 맞아 고객분들을 위해 단순히 쇼핑만 즐기는 것이 아니라 시티 굿즈 시리즈 출시부터 장 줄리앙의 스트릿 갤러리 등 재미를 주는 콘텐츠들이 마련돼 있으니 마음껏 즐기시길 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr