네파, 친환경 인증 획득한 ‘에코 시리즈’ 제품 출시

[아시아경제 이승진 기자] 네파가 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 정책의 일환으로 올해 친환경 제품을 확대해서 선보인다고 27일 밝혔다.

네파는 올해 코로나19로 인해 윤리적 소비와 지속가능한 패션에 대한 관심이 증가함에 따라 친환경 제품을 지난 해 대비 130% 증가한 수량으로 선보일 계획이다.

우선 봄·여름 시즌을 맞아 방수·방풍재킷, 티셔츠, 팬츠 등으로 구성된 ‘에코 시리즈’를 출시했다. 총 네 가지의 친환경 인증마크가 부여된 제품들로 구성됐다.

친환경 소재 및 재생소재를 일정 비율 이상 사용한 의류에 적용하는 ‘텍스 엑스 에코’, 원사부터 봉제까지 환경적·사회적·화학적 책임에 대한 준수 여부를 인증하는 글로벌 기준인 'GRS(글로벌 리사이클 기준)’가 적용됐다. 또 원단과 제품 생산과정이 환경·작업자·소비자에게 안전한지를 검토하는 국제 친환경 인증 기준인 ‘블루사인’, 블루사인 인증을 획득한 고어텍스와 고어텍스 인피니움 소재에 친환경 소재 및 유해 물질의 환경적 영향을 줄인 발수 처리를 적용한 ‘고어텍스·고어텍스 인피니움 블루사인’ 등의 친환경 인증이 적용됐다.

대표 상품으로는 ‘C-TR 에코 봄 바람막이 자켓’과 ‘브리즈 인피니움 아노락’, ‘브리즈 인피니움 2L 아노락’ 등이 있다.

정동혁 네파 상품본부장 전무는 “네파는 자연으로부터 시작된 아웃도어 브랜드로서 환경보호는 물론 지속가능한 경영을 위해 매년 다양한 활동들을 해오고 있다”며 “MZ세대가 윤리적 소비에도 관심이 많은 만큼 요즘 아웃도어 브랜드로서 친환경 소재를 적용한 제품들을 지속적으로 선보일 계획이다”고 밝혔다.

