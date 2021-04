[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆에이치엘비파워=330억원 규모의 전환사채 발행결정

◆엔지스테크널러지=서울회생법원에 회생절차 개시 신청

◆GV=회사 구조조정 및 경영 정상화 위해 경영지배인 선임

◆테라사이언스=234억원에 oncoPep 지분 26.1% 양수 결정 및 180억원 규모의 전환사채 발행 결정

◆이디티=공시 번복에 따른 불성실공시법인 지정 예고

◆자안바이오=주식병합으로 인한 주권 매매 거래 정지

◆에코프로=인적분할로 인한 주권 매매 거래 정지

◆KMH=종속회사 라온엔터프라이즈 흡수합병 결정

◆코미팜=물환경보전법 위반으로 오는 30일부터 10일간 동물용의약품 생산 중단

◆ITX-AI=5회 전환사채 발행 결정 철회

