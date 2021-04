기술주 실적에 쏠리는 눈‥나스닥 사상 최고·비트코인 8%↑(종합)

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕증시 주요 지수가 혼조세로 마감했지만 나스닥 지수는 종가 기준 최고 기록을 썼다. 테슬라를 시작으로 주요 기술주들의 실적 발표도 시작됐다. 조정이 컸던 가상화폐는 상승세로 주간 거래를 시작했다.

26일(현지시간) 다우존스30산업평균지수는 61.92포인트(0.18%) 하락한 3만3981.57에 마감했지만 S&P500지수는 7.45포인트(0.18%) 상승한 4187.62에, 나스닥지수는 121.97포인트(0.87%) 오른 1만4138.78에 거래를 마쳤다.

다우지수가 하락했지만 S&P500은 사상 최고 기록에 접근했고 나스닥 지수는 지난 2월 12일 이후 처음으로 종가기준 사상 최고치로 마감했다.

이날 시장은 이번주 예정된 대형 이벤트를 앞두고 경계심을 보였다. 조 바이든 대통령의 의회 연설, 연방준비제도(Fed)의 공개시장위원회(FOMC) 회의도 있지만 애플, 아마존, 알파벳, 페이스북, 마이크로소프트 등 핵심 기술주들의 실적 발표가 이목을 끈다.

팩트셋은 지금까지 실적을 발표한 기업중 83%가 예상 이상의 실적을 발표했다고 집계해 어닝시즌에 대한 기대감을 키우고 있다.

팩트셋은 이 같은 비중은 10년간의 실적 집계 중 최고치라고 설명했다. 실적이 호조를 보여야 사상 최고 수준으로 치솟은 S&P500 지수의 상승모멘텀을 이어갈 수 있다. 기대감을 반영하듯 대형 기술주들은 대부분 강세를 보였다.

본격적인 어닝시즌이 막을 연건 전기차 업체 테슬라였다. 테슬라는 장 마감 후 1분기에 전년동기 대비 두배인 18만대의 차량을 인도하며 104억달러의 매출을 기록했다고 발표했다. 매출 증가율은 74%였다. 순이익은 4억3800만달러로 역대 최고였다.

테슬라 주가는 실적 발표 후 2% 하락하고 있다.

이날 P&G, 월마트, 코카콜라 등 소매관련주는 1%대의 약세를 보였다.

가상화폐는 일제히 강세를 보였다. 비트코인은 24시간 전에 비해 7%상승하며 5만4000달러를 기록 중이다. 미국 최대 은행 JP모건체이스가 큰손 개인 고객들에게 비트코인 펀드를 판매할 것이라는 보도가 영향을 미쳤다는 분석이다.

대부분의 알트코인도 강세였지만 도지코인은 0.1% 상승에 그쳤다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr