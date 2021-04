테슬라, 1Q 순이익 4.3억달러‥매출 74% 증가

18만대 공급..연간 50만대 공급 예상

주가는 시간외 거래서 하락 중

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 전기차 업체 테슬라가 1분기에도 고속 성장을 이어갔다. 다만 주가는 시간 외 거래서 하락 중이다.

테슬라는 26일(현지시간) 1분기 차량 인도 대수가 18만4800대로 지난해 같은 기간보다 약 배로 늘어났다고 발표했다. 테슬라는 모델S와 모델X 신규 생산 없이 보급형 모델3와 모델Y만으로 이 같은 성과를 달성했다.

테슬라는 올해 인도할 차량이 50만대에 달해 전년 대비 50%가량 늘어날 것으로 예고했다.

차량 인도가 늘어나며 재무 실적도 호조였다.

테슬라의 1분기 매출액은 예상치에 부합한 104억달러로 지난해 같은 기간보다 74% 늘어났다. 주당 순이익은 93센트로 예상치 79센트를 크게 웃돌았다. 순이익은 분기별 기록인 4억3800만달러에 달했다.

매출은 팩트셋이 조사한 시장예상치 105억 달러와 큰 차이가 없었지만, 순이익은 예상치 5억9100만달러에 못 미쳤다.

월스트리트저널은 테슬라가 반자율 주행 중 발생한 차량 사고, 반도체 부족으로 인한 생산 중단, 경쟁업체들의 부상 속에서도 탄탄한 실적을 냈다고 평가했다.

마켓위치는 테슬라가 7분기 연속 흑자를 기록했지만 판매 실적은 예상치에 다소 부족했다고 전했다.

테슬라 주가는 실적 발표 전 정규장에서 1.2% 상승했지만, 실적 발표 후 시간외 거래에서 2.6% 하락 중이다.

