해병대 상륙공격헬기 국내개발… 마린온에 무장

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]군 당국은 해병대에서 운용할 상륙공격헬기를 국내 연구개발로 확보하기로 했다.

방위사업청은 26일 서욱 국방부 장관 주재로 제135회 방위사업추진위원회(이하 방추위)를 열어 해병대 상륙공격헬기를 국내 연구개발로 확보하기로 했다고 밝혔다. 해병대에서 현재 사용하는 상륙기동헬기 '마린온'에 무장을 달아 상륙공격 헬기로 운용할 계획이다. 내년부터 2031년까지 총사업비 1조6000억 원이 투입된다.

방사청은 "군 작전요구 성능의 충족성과 상륙기동헬기(마린온)와의 호환성을 고려한 운영 유지의 효율성, 향후 유·무인복합체계(MUM-T) 구축 등의 체계 확장성 등을 종합적으로 고려했다"고 설명했다.

방사청은 "이번 사업을 통해 입체고속 상륙작전을 구현하기 위한 상륙군의 항공화력 지원 능력이 보강되고, 서북 도서에서의 적 기습강점을 대비할 수 있는 능력이 강화됨은 물론, 국내 기술력 확보 및 국내 일자리 창출 등이 기대된다"고 설명했다.

또 공군의 '대형수송기 2차 사업'은 기종을 국외에서 구매하기로 했다. 내년부터 2026년까지 총사업비 4800억 원으로 추정된다. 4대를 구매할 전망이다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr