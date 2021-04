[아시아경제 이관주 기자] 북한 김일성 주석의 회고록 '세기와 더불어' 출간과 관련한 고발 사건에 대해 경찰이 본격적인 수사에 착수했다.

26일 경찰에 따르면 서울경찰청은 지난 22일 이 책과 관련한 고발장을 접수하고 출판 경위 등 기초 사실을 파악하고 있는 것으로 전해졌다.

도서출판 민족사랑방은 이달 1일 김일성을 저자로 한 '세기와 더불어'(8권 세트)를 출간했다. 그러나 과거 북한 조선노동당출판사가 펴낸 원전을 그대로 옮긴 것으로 알려지면서 사실 왜곡, 법 위반 등 논란이 불거졌다.

이와 관련해 시민단체 법치와자유민주주의연대(NPK) 등은 앞서 23일 이 책의 판매·배포를 금지해달라는 가처분 신청을 서울서부지법에 냈다. 심문기일은 27일 오후 진행될 예정이다.

논란이 되자 국내 주요 서점들은 판매를 중단했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr