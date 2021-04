‘야간·휴일에도 진료’ 충남, 달빛어린이병원 1호 운영

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남지역 달빛어린이병원 1호가 내달부터 운영을 시작한다.

충남도는 아산시 신도시이진병원이 달빛어린이병원으로 지정돼 내달 1일부터 운영을 시작한다고 26일 밝혔다.

달빛어린이병원은 야간과 휴일에도 유·소아 환자가 이용할 수 있는 소아청소년 병·의원으로 2014년부터 보건복지부가 지정하고 있다. 현재 전국에는 소아청소년 병·의원 19개소가 달빛어린이병원으로 지정돼 운영된다.

도는 달빛어린이병원 운영으로 야간과 휴일에 응급실을 전전하면서 겪는 환자와 보호자의 불편함도 해소할 수 있을 것으로 기대한다.

실제 2019년 충남지역 병원 응급실 이용건수는 총 40만8721건으로 이중 소아청소년 환자는 4688건(전체의 1.1%)인 것으로 집계된다. 이들 환자 대부분은 경증환자로 야간시간에 이용할 수 없는 진료기관이 없어 불가피하게 응급실을 찾은 것으로 전해진다.

이에 도는 달빛어린이병원 1호 지정을 시작으로 소아 야간·휴일 진료기관을 확대하고 응급실 소아 경증환자를 분산해 응급실 이용으로 인한 불편 및 비용부담을 줄여갈 복안이다.

김석필 도 저출산보건복지실장은 “달빛어린이병원 지정·운영은 밤에 갑자기 아픈 아이를 위해 반드시 필요한 제도”라며 “도는 달빛어린이병원과 함께 순천향대천안병원을 소아전문응급의료센터로 선정해 운영하는 중으로 소아 응급환자에 대한 전문 진료가 체계적으로 이뤄질 수 있길 기대한다”고 말했다.

한편 전국 달빛어린이병원 운영기관과 시간은 응급의료정보센터 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

