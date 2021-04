한화손보, 더건강더실속건강보험 배타적 사용권 획득

[아시아경제 오현길 기자] 한화손해보험 한화손해보험 000370 | 코스피 증권정보 현재가 4,825 전일대비 15 등락률 +0.31% 거래량 871,644 전일가 4,810 2021.04.26 15:30 장중(20분지연) 관련기사 손해보험주의 실적 잔치 "금리 우상향 곡선에는 현명한 투자처"한화손보, 간단한 병력고지로 보험료 할인 건강보험 출시자동차보험 시장 20조 육박…대형 4개사 85% 독식 close 은 '라이프플러스 더건강 더실속 건강보험' 보험료 책정 할인율이 배타적사용권을 획득했다고 26일 밝혔다.

그동안 건강한 고객이 보험료를 할인 받기 위해서 건강검진 결과서를 제출하거나 가입 후에도 지속적으로 건강체크를 받는 등 개인정보를 알려야 하는 과정을 거쳐야 했다.

이에 한화손보는 건강한 고객이 겪게 되는 불합리함을 개선하고자 지난 1년간 약 155만명의 고객 빅데이터를 분석, 가입시점 알릴 사항에 2가지 사항을 추가해 고지하면 보험료를 최대 30%까지 할인 받을 수 있도록 상품을 개발했다.

이 상품은 보험료 할인 외에도 업계최초로 건강검진 결과 고혈압 및 당뇨병 질환의심 소견이 나온 고객에 대해 추가검진을 위한 건강검진권(50만원) 또는 고혈압 및 당뇨병 건강관리비(10만원) 등을 지급하는 특약을 신설한 점이 특징이다.

또 상해나 질병으로 입원치료를 받을 경우 특약을 통해 최대 180일까지 간병인을 지원 받을 수 있으며,특정항암 호르몬 약물허가 치료비, 항암 양성자 방사선 치료비와 같은 새로운 암 치료기법 담보를 신설했다.

한화손보 관계자는 "코로나19로 가계경제가 위축되는 상황에서 보험료 부담을 덜어주는 배타적 사용권 획득은 의미가 깊다"며 "합리적인 개인 맞춤형 신상품 개발을 통해 앞으로 신규시장을 창출하고, 장기적인 보험산업 성장에 기여하고자 한다"고 밝혔다.

