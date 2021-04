[세종=아시아경제 문채석 기자]

이성희 농업협동조합 중앙회장(오른쪽)이 26일 서울 중구 농협중앙회 본관에서 백종원 더본코리아 대표와 광고모델 계약을 체결하고 기념촬영을 하는 모습.

올해 창립 60주년을 맞은 농협중앙회는 이날 백 대표와 광고모델 계약을 체결하고 조인식을 가졌다고 밝혔다. 이번 광고모델 계약을 통해 '함께하는 100년 농협'의 비전과 역할을 알리고 농업·농촌의 가치를 제시하는 대국민 홍보 캠페인을 펼칠 계획이다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr