진주시,‘경상남도 드론 협의체’ 발족식 참여

시, “드론 경쟁력 강화, 미래 유망산업 선점 기대”



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 26일 오전 10시 그랜드 머큐어 앰배서더 창원에서 개최된 ‘경상남도 드론 협의체’ 발족식에 참여했다고 26일 밝혔다.

경상남도 드론 협의체는 드론 산업의 경쟁력 강화와 드론 운용의 안전성 확보를 위해 조직되는 민·관·군 드론 협의체로서 참가 기관들은 지역의 드론 경쟁력 강화에 공동으로 노력하기 위해 협약도 체결했다.

협의체에는 경상남도, 진주시, 창원시, 고성군, 제39보병사단, 진해기지사령부, 경남경찰청, 경남소방본부, 경남도립거창대학교, 경남테크노파크, 국정원 경남지부 등 민·관·군 11개 기관이 참여한다.

참여 기관들은 향후 드론 관련 정보교류, 드론 산업 육성을 위한 테스트베드 구축, 드론으로 인한 안보 및 보안 위협 공동대응 등에 협력할 예정이다.

발족식에 참석한 정준석 진주시 부시장은 “경상남도 드론 협의체 결성을 통해 지역의 드론 경쟁력을 강화해 미래의 유망산업을 선점할 수 있는 계기가 될 것으로 기대한다”고 전했다.

시는 일찍이 미래의 먹거리인 드론 산업에 관심을 가지고 다양한 시책을 추진하고 있다. 지난해부터 드론 국가자격증 취득 지원을 통해 드론 운용 전문가를 직접 양성, 올해 상반기에는 드론 저변확대를 위해 금산면 일대에 드론공원을 조성하고 있다. 또한 드론 활용을 위한 테스트베드 구축을 위한 국가사업에도 적극적으로 참여하고 있다.

특히 이번 드론 협의체 참가를 통한 군과의 공감대 형성은 그동안 진주시 드론 산업 육성을 위한 테스트베드 구축에 걸림돌이 됐던 드론 비행구역에 대한 문제를 해결하는데 진일보한 논의로 연결될 것으로 기대된다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr