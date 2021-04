수출입銀 “2분기 수출 35％ 증가 전망”

주요 수출대상국 경기 개선, 기저효과 영향으로 수출 증가폭 확대

[아시아경제 박선미 기자] 한국수출입은행 해외경제연구소는 올해 2분기 수출이 지난해 같은 기간보다 35% 정도 증가해 1500억달러 수준에 이를 것으로 26일 전망했다.

이번 전망치는 글로벌 금융위기 직후인 2010년 1분기(수출 증가율 35.8%) 이후 가장 높은 수준이다. 수은은 수출선행지수가 2분기 연속 전년동기 대비 상승세를 지속하고, 전기 대비로도 3분기 연속 상승하는 등 수출경기 회복세가 강해지고 있는 것으로 분석했다.

수은 관계자는 “중국, 미국 등 주요 수출대상국 경기 회복과 수출 감소폭(-20.3%)이 컸던 전년동기 기저효과 영향으로 반도체, 자동차, 석유화학 등을 중심으로 2분기 수출 증가폭은 크게 확대될 것"이라며 “다만 백신 접종 지연, 변이 바이러스 확대 등으로 글로벌 경기 회복세가 둔화될 경우 수출 증가폭은 축소될 수 있다”고 말했다.

