이광재 "역사적 책무가 오면 피할 생각 없다"

"가상화폐, 실체 있는 것…제도화해 위험 줄여야"

[아시아경제 박철응 기자] 이광재 더불어민주당 의원이 대선과 관련해 "역사적 책무가 오면 피할 생각은 없다"고 말했다.

이 의원은 26일 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "제가 시대정신에 맞느냐, 이 일을 감당할 수 있는 능력이 있느냐, 계속 성찰하고, 그러나 이번 선거 패배를 보면서 더 깊이 고민하고 또 준비하고 미래를 준비해야 된다는 생각도 많이 한다"면서 "결국은 제가 어떤 역사적 책무가 오면 피할 생각은 없다"고 했다.

그러면서 "결단할 때가 되면 결단하고 그래야 될 것"이라며 "(지금은) 청년들의 절망을 희망으로 바꿀 수 있는 뭔가 강력한 것을 만드는 것에 더 주력하는 것이 도리"라고 말했다.

은성수 금융위원장이 가상화폐에 대해 부정적으로 언급한 데 대해서는 "자산가치가 없다(고 하는데), 세금을 걷겠다라고 하면 좀 받아들이기 어렵지 않느냐"면서 "위험은 줄이고 미래는 열어야 하는 것이 아닌가, 함께 진화해야 될 때"라고 말했다.

그러면서 "2017년도에 JP모건은 이 가상화폐가 사기라고 했는데, 이제는 자체 코인을 개발했다. 미국 통화감독청도 은행이 암호자산의 수탁업을 허용했다. 싱가포르 같은 경우도 중앙은행에서 거래소를 운영하고 있고 토큰을 발행하는 라이센스를 제도화하고 있다"고 전했다.

제도적으로 투명화해야 한다는 주장이다. 이 의원은 "보호를 하려면 제도화하는 것이 필요하다고 보고 있고, 미국이나 선진국은 다 변화하고 있는데 우리는 변화하고 있지 않는 것이 오히려 문제"라고 짚었다.

이 의원은 "코인이 2만개 정도 있는데 그중에 실체가 없는 것도 많다"며 "화폐별로 이것은 가치가 있다, 없다, 이런 걸 하고 공시를 하게 하고 불법세력을 없애고 정보를 자꾸 줘야만 한다"고 말했다.

그는 이어 "세금을 매긴다는 건 실체가 있다는 거 아니냐"면서 "이제는 시스템을 짤 때"라고 강조했다.

