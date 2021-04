"연구비 횡령 제보받아요"…한국연구재단, 윤리정보포털 확대 개편

이달부터 직접 운영 개시해 4대 핵심 서비스 강화

[아시아경제 김봉수 기자] 한국연구재단은 서울교육대학교에 위탁 운영하던 연구윤리 정보서비스를 이달 1일부터 직접 운영하면서 ‘연구윤리정보포털’로 확대·개편해 제보 및 사례 안내 등 핵심 기능을 대폭 강화했다고 26일 밝혔다.

기존 서비스는 연구 윤리 정보 제공 및 상담을 통해 연구 윤리 인식 확산에 기여해왔으나, 연구부정 제보, 연구윤리 교육, 연구윤리 지원 프로그램 등은 개별 홈페이지에서 제공해 연구자 및 실무담당자가 활용하기에 불편했다. 예컨대 연구 윤리 교육 정보는 국가과학기술인력개발원 홈페이지 내의 연구윤리 교육과정에서 찾아 봐야 했다.

재단 측은 이를 개선하기 위해 ‘연구윤리정보 포털’로 확대·개편을 통해서 4가지 핵심 서비스를 강화했다. 우선 연구자 등이 연구부정 행위 및 의심 행위 제보를 보다 편리하게 할 수 있도록 제보 접수 코너를 만들고 관련 정보도 제공한다. 단 제보 접수는 연구재단 지원 과제의 연구 부정 및 의심 관련 사항에 한정되며, 이외의 경우 연구 기관별 신고 센터를 안내한다.

연구 현장에서 부딪히는 연구윤리 문제에 대해 전문가를 통한 상담 서비스 제공, 각종 연구 윤리 프로그램에 대한 종합 정보 제공, 대상ㆍ분야별 온ㆍ오프라인 연구 윤리 교육, 대학 연구 부정 검증 역량 강화(컨설팅, 전문가 파견), 분야별 연구 윤리 가이드 제공, 연구 윤리 포럼 등의 서비스도 확충됐다. 재단 측은 연구 현장에서 필요로 하는 연구 부정 사례 콘텐츠를 지속적으로 추가할 예정이다. 기존 홈페이지 접속 주소는 변경 없이 유지되며, 기존 콘텐츠 및 게시물도 그대로 활용할 수 있다.

