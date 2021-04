대상, 캠핑플레이스와 ‘푸른봄에 정원캠핑’ 이벤트

아시아경제 임혜선 기자] 대상 청정원이 ‘캠핑플레이스’와 손잡고 계절별 감성 글램핑을 지원하는 이벤트를 진행한다. 각 계절별로 최적의 캠핑을 즐길 수 있는 청정원 제품과 캠핑용품 일체를 지원하는 이벤트다.

‘푸른봄에 정원캠핑’이 다음달 7일부터 진행된다. 캠핑은 청정원 홈페이지에서 오는 30일까지 응모를 받는다. 다음달 7일부터 30일까지 매주 4팀을 선정해 강촌 엘리시안에서 글램핑을 경험할 수 있는 기회를 제공한다. 선정된 참가자는 신청자 포함 4인까지 캠핑에 참여할 수 있다.

대상 청정원은 캠핑과 잘 어울리는 순창 고추장·쌈장·간장 등 장류, 스파게티소스·찍먹소스·양파절임소스등 소스류, 안주야·야식이야 등 편의식, 종가집 맛김치·볶음김치 등 총 27종으로 구성한 제품을 제공한다. 캠핑플레이스에서는 트렌디한 큐브 텐트에 호텔식 침구, 에어컨, 냉장고 등 1박 2일 글램핑을 즐길 수 있는 모든 장비를 지원한다. 또 캠핑장의 낭만과 즐거움을 더해줄 특별한 버스킹 공연, 쉐프 쿠킹쇼 등 이벤트도 마련했다.

이번 이벤트는 신청자의 소셜네트워크서비스(SNS) 주소와 청정원 글램핑에 방문하고 싶은 이유를 청정원 홈페이지에 남기면 응모할 수 있다. 발표는 다음달 4일 오후 3시에 청정원 홈페이지에 공지된다.

