아시아경제 임혜선 기자] 하이트진로의 ‘테라’가 국내 수상 스포츠웨어 브랜드 ‘배럴’과 협업해 시즌 마케팅에 돌입한다.

하이트진로는 본격적인 여름 성수기를 맞아 ‘배럴’과 손잡고 활용도가 높은 ‘테라 아이스백 기획팩’을 제작, 출시한다고 26일 밝혔다. 이번 협업은 코로나19로 일상적인 여름 나들이가 힘든 상황이지만 소비자들에게 색다른 재미와 바캉스 분위기를 선사하기 위해 기획하게 됐다.

이번 테라 아이스백은 3개의 수납공간으로 실용성을 살린 기본형(테라 24캔 포함), 배럴의 대표 썸머백 형태의 숄더형(테라 24캔 포함), 테라캔 모양을 본뜬 원통형(테라 12캔 포함) 등으로 구성됐다.

테라 아이스백 기획팩은 27일부터 테라 355ml 캔과 함께 전국 대형마트에서 구매 가능하다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr