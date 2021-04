모빌리티 라이프 최적화 '현대 모빌리티 카드' 론칭

친환경차 특화 '현대 EV카드'도 출시

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차는 현대카드와 함께 '현대 모빌리티(Hyundai Mobility) 카드'를 출시했다고 26일 밝혔다.

현대 모빌리티 카드는 블루멤버스 포인트가 적립되는 현대차 전용카드로, 신차 구매고객에게 필요한 혜택을 중심으로 모빌리티 라이프에 특화된 것이 특징이다.

주유, 정비, 세차 등 차량 유지 관리와 대중교통, 카셰어링 등 모빌리티 관련 업종 이용 시 추가 포인트 적립 혜택을 제공하며, 기본형(Basic)과 플래티넘(Platinum) 두 가지 등급으로 운영된다.

아울러 현대 모빌리티 베이직 카드는 현대차 신차 구매시 1.5%의 특별 적립혜택이 주어지며, 월 50만원 이상 이용시 모든 가맹점서 사용한 금액의 1%를 한도 제한 없이 블루멤버스 포인트로 적립해주다. 업종에 따라선 1~2% 추가 적립도 적용돼 차량 유지관리 업종은 최대 3%(월 이용금액 30만원 한도), 모빌리티 업종은 최대 2%(30만원 한도) 적립된다.

현대 모빌리티 플래티넘 카드는 현대차 신차 구매시 2%의 특별 적립 혜택이 주어지며, 월 200만원 이상 이용시엔 기본 적립 및 자동차 유지관리, 모빌리티 영역에서 기본형 카드의 1.5배 추가 적립혜택을 제공한다.

이외 친환경 모빌리티 라이프에 최적화된 '현대 EV카드'도 출시됐다. 현대 EV카드는 전기차 및 수소차 충전시 리워드 혜택을 극대화, 월 이용금액에 따라 최대 100%(월 2만원 한도)를 블루멤버스 포인트로 적립할 수 있으며 현대차 신차 구매시 1.5%의 특별 적립혜택도 제공한다.

