문체부, '2021 국민참여 공모전' 참여자 모집

[아시아경제 최동현 기자] 문화체육관광부가 각 부처 정책 담당자들과 국민이 하나의 조를 이뤄 소통을 통해 정부정책을 홍보하는 `2021 국민참여 공모전’을 진행한다고 26일 밝혔다.

3회째를 맞이한 이번 공모전에서는 문체부와 행정안전부, 외교부 등 9개 부처 정책 담당자가 국민의 선택을 기다리고 있다. 이번 공모에 참여한 국민들은 정책 담당자들이 제시한 정책 15건 중 직접 홍보하고 싶은 정책을 선택해 홍보전문가와 정책 담당자들의 도움을 받아 홍보 기획부터 실행까지 직접 수행하게 된다.

공모전 참여를 희망하는 국민은 5월21일 오후 6시까지 관심 있는 정책을 선택하고 정책 홍보에 대한 자신의 생각을 다양한 방식(영상, 음성, 글)으로 표현해 공모전 누리집에 접수하면 된다.

선발된 국민 참여자는 정책 담당자, 홍보 전문가와 한 조를 이뤄 홍보에 대한 예비 교육을 받고 선택한 정책에 대한 팀별 홍보기획안을 작성하면 된다. 문체부는 7월 중 팀별 발표와 홍보 전문가들의 심사를 통해 실제로 홍보할 기획안 3건을 선정할 계획이다. 선정된 기획안에 대한 홍보 실행과 11월 최종 평가가 끝나면 총 9편에 대해 대상, 최우수상, 우수상 등을 선정해 시상한다. 대상과 최우수상 수상자에게는 문체부 장관상과 상금을 수여할 예정이다.

공모전에 대한 궁금한 사항은 운영사무국이나 카카오톡 플러스친구(@정책소통)를 통해 문의하거나 공모전 전용 누리집을 방문하면 알 수 있다.

문체부 관계자는 “국민 여러분의 좋은 생각들이 정책 홍보의 아쉬운 부분들을 보완해 국민들이 직접 체감할 수 있는 소통의 길로 이어주길 기대한다”고 밝혔다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr