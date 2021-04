강릉역 육거리 - 옥천 오거리 전선지중화‥ 올해 말까지 완료 예정

[아시아경제 라영철 기자] 강릉시가 올해 말까지 옥천동 옥가로 일원에 테마거리를 조성하고, 전선 지중화와 퍼스널 모빌리티 도로 확충 사업을 추진한다.

26일 시에 따르면 해당 사업은 총사업비 50억 원을 투입해 5월 초쯤 착공할 예정이다.

강릉역 육거리~옥천오거리까지 약 800m 구간의 전선과 통신선은 지하에 매설한다.

도로 차선은 4차선에서 2차선으로 축소, 보도를 넓혀 퍼스널 모빌리티 도로를 확보하는 등 관광객의 도보 동선을 옥가로로 유도한다는 계획이다.

이를 위해 2023년부터 관광거점 도시 사업을 추진해 강릉역과 중앙시장(월화거리)을 연결하는 테마거리를 조성한다.

시는 옥천동 도시재생사업으로 추진하는 상업 특화 가로와 연계하면 구도심 활성화와 관광객 유입 효과를 기대했다.

