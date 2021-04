[아시아경제 임춘한 기자] 롯데마트는 오는 29일부터 다음달 12일까지 가정의 달을 맞아 ‘프리미엄 위스키 선물대전’을 진행한다고 밝혔다.

행사 기간 엘포인트 회원을 대상으로 인기 양주 40종을 최대 20% 할인된 가격에 판매한다. 대표 상품으로는 발글렌리벳 12년, 맥캘란 쉐리오크/더블캐스크 등이 있다.

최근 인기를 끌고 있는 싱글몰트 위스키인 발렌타인 싱글몰트 글렌버기/글렌토커스 15년, 앱솔루트 보드카 등도 선보인다.

롯데마트 관계자는 “가정의 달을 맞아 소중한 분들께 선물하기 좋은 제품들을 모아 기획전을 진행하게 됐다”며 “고급 양주들을 부담 없는 가격에 만나보시기 바란다”고 말했다.

