산은, 정책형 뉴딜 2호펀드 투자개시…봉화 풍력발전에 투자

[아시아경제 박선미 기자] 정책형 뉴딜펀드의 결성 및 투자가 당초 계획대로 순조롭게 진행되고 있다고 산업은행이 26일 밝혔다.

지난 2월말 정책형 뉴딜펀드의 정시 출자사업(3조원)에 선정된 운용사들이 뉴딜펀드를 결성하여 투자를 본격적으로 개시한다. 먼저, 지난 2월에 결성된 1호 뉴딜펀드에 이어 2호 뉴딜펀드(국민참여 뉴딜펀드 외)가 지난 23일 총 2419억원 규모로 결성됐다.

2호 뉴딜펀드는 인프라 분야의 첫 펀드로서 신재생에너지 및 친환경발전 분야에 투자하는 펀드다. ‘봉화 오미산 풍력발전사업’에 펀드금액 중 일부인 818억원을 투자한다.

또한, 성공적으로 판매가 완료된 국민참여 뉴딜펀드도 지난 21일 10개 펀드 총 2000억원 규모로 결성을 완료해 4월부터 투자를 개시한다.

정책형 뉴딜펀드 주관기관인 산은과 한국성장금융은 “한국판 뉴딜에 대한 시장의 관심과 기대가 높은 만큼 뉴딜펀드의 투자가 보다 속도감 있게 추진될 것"이라고 밝혔다.

