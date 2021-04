완도교육지원청, 학교 밖 청소년 민관협의회 개최

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 완도교육지원청은 학교지원센터 주관으로 완도군 학업 중단 예방 및 학교 밖 청소년 지원 민관협의회를 개최했다고 25일 밝혔다.

이날 협의회는 완도군 학업 중단 위기 학생 현황을 파악해 이들을 위한 공동 지원 방안을 마련하고, 각 기관에서 운영하는 심리상담, 각종 프로그램 등에 대한 정보를 공유한 후 협력하기 위해 실시했다.

‘학업 중단 예방·학교 밖 청소년 지원 민관협의체’는 지역사회와 협력해 학업 중단을 예방하고, 학교 밖 청소년에 대한 보호 및 지원방안 마련을 위해 ▲완도 학교 밖 청소년지원센터 ▲완도 건강가정·다문화가족지원센터 ▲완도군청 ▲완도경찰서 ▲지역 교원 ▲완도교육지원청 전문인력 등으로 구성했다.

참석자들은 “완도군 지역 특성상 위기 학생 지원을 위한 프로그램 위탁기관이 다른 지역에 비해 부족해 열악한 상황으로 지역사회 협력이 필요하다”고 밝혔다.

특히 학업 중단 위기 학생을 초기에 발견해 학업 중단으로 이어지지 않도록 예방하는 것이 가장 중요하다고 의견을 모았다.

서장필 교육장은 “이번 협의회가 완도군 학생들의 학업 중단을 예방하고 학교 밖 청소년들에게 지원을 통해 건강한 사회구성원으로 성장할 기회를 마련하는 발판이 되길 바란다”며 “한 아이도 포기하지 않도록 지역사회 교육공동체 모두 각 위치에서 노력해줄 것”을 당부했다.

